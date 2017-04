Bayram Bektaş: Bu takım ligde kalacak

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, önlerinde oynanacak 8 karşılaşmanın daha olduğunu söyleyerek, "Elazığspor'un küme düşme gibi bir düşüncesi yok. Bu takım ligde kalacak. Bu hafta da Sivas’a karşı güzel bir sonuç alarak taraftara hediye etmek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Elazığspor’da hazırlıklar sürüyor. Teknik ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada teknik direktör Bayram Bektaş’da zaman zaman futbolcularla top çalışmasına katıldı.

Elazığspor’un ligde kalacağına vurgu yapan Bayram Bektaş, “Bitime 8 hafta kaldı. Evimizde ve deplasmanda 4’er karşılaşma oynayacağız. Eğer evimizdeki maçları kazanırsak deplasmanda alacağımız ekstra oluyor. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama sonuçta herkes bir mücadele maçı veriyor. Ya küme düşmeye ya da şampiyon olmaya. Yaklaşık 4 hafta kendi dengemizde rakiplerle oynayacağız. Urfa, Mersin, Samsun, Antep olsun hepsi çok zorlu maçlar. Bütün takımlar mücadele edecek ve dirençli olacak. Biz alışkın olduğumuz, oynadığımız futbolu sahaya yansıttığımız zaman kazanmamak için sebep yok” şeklinde konuştu.

Biraz gerçekçi olmanın da gerektiğini aktaran Bektaş: “Bulunduğumuz konumdan bir an önce üste çıkıp rahat bir nefes almamız lazım. Play-Off’u daha sonra düşünürüz. Bu takımın ve kulübün nereden geldiğini hiç kimse unutmasın. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Rakibinizle oynadığınız her oyun 6 puanlık maç neredeyse. Evimizde oynayacağımız maçlarımız; Sivas'ı saymazsanız bir Urfa, Antep ve Samsun var. O arada onlar da birbirleriyle oynuyor. Bizim 3 puan almaktan başka şansımız yok. Burada oynadığımız maçlarda kaybetme lüksümüz yok. Bizim ligden düşme gibi bir düşüncemiz de yok. Yeter ki Elazığ’daki maçları kazanalım. Deplasmanda alacağımız her puanda bize ekstradır” diye konuştu.

Sivasspor’un yeni bir hocayla havaya girdiğini belirten Bektaş, “Bu hafta da galip geldiler. Sonuçta şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Ancak biz evimizde oynuyoruz. Rakip kim olursa olsun, oynadığımız futbol ortadır. Golü bulduğumuz zaman nasıl bir skor çıktığını da biliyoruz. Dolayısıyla Sivas'ı yenmek için tüm çalışmalarımız o yöndedir. İnşallah bu hafta Sivas'a karşı güzel futbolla iyi bir sonuç alırız. Taraftarlarımıza en azından hediye etmiş oluruz” diyerek sözlerini tamamladı.