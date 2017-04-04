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Ben Arfa Cristiano Ronaldo’yu eleştirdi

PSG'de istediği çıkışı yakalayamayan Hatem Ben Arfa, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Diego Simeone gibi isimleri eleştirdi.
20:174 Nisan 2017
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Ben Arfa Cristiano Ronaldo’yu eleştirdi

Paris Saint Germain’de istikrar sorunu yaşayan Hatem Ben Arfa, France Football’a verdiği röportaj ile gündem oldu. Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Diego Simeone gibi idolleşmiş isimleri topa tutan Fransız oyuncu, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Önce Ronaldo’yu eleştiren Ben Arfa, “Oynadığı futbol bende bir nebze olsun heyecan yaratmıyor.” diye konuştu.

Simeone ve Mourinho’nun taktiksel tarzlarını da yeren Ben Arfa, “Oyun sistemleri rakibi kitlemeye yönelik. Bu futbolun doğasına aykırı. Johan Cruyff’un sistemi oyuncuları saha içinde daha serbest kılıyor. Mourinho ve Simeone’nin sisteminden memnun olmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
cristiano ronaldo hatem ben arfa mourinho psg simeone
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