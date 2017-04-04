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08 Nisan 2017 19:00
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Beşiktaş: Gökhan İnler iddiaları asılsızdır

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'in transfer olacağına yönelik söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
19:144 Nisan 2017
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Beşiktaş: Gökhan İnler iddiaları asılsızdır

Beşiktaş Kulübü, Gökhan İnler’in transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Gökhan İnler’in transfer olacağı ve transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğine yönelik basın yayın organlarında farklı iddialar yer almaktadır. Kulübümüzün hem ligde hem de Avrupa’da çok önemli karşılaşmalarının öncesinde ortaya atılan bu iddialar gerçeklerden uzaktır. Başkanımız Fikret Orman’ın bugün de altını çizerek bahsettiği üzere, uluslararası kariyere sahip Gökhan İnler, takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır denildi.

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beşiktaş gökhan inler
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