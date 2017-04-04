Bursaspor vites düşürmedi

Bursaspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor 7 Nisan 2017 Cuma günü Bursa’da Kardemir Karabükspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçının hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 20 dakika süren tempolu koşularla devam etti. Daha sonra 5’e 2 pas pres çalışması yapan takımımız son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Bogdan Stancu kondisyon salonunda çalışırken, Boban Jovic ise bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yeşil beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.