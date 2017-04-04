Dünya Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı anıldı

Dünya Olimpiyat Şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 3. yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.

Dünya Olimpiyat Şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 3. yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı. Atlı için, Kozan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Toklular Mezarlığı’ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Aile adına konuşan İsmet Atlı'nın yeğeni ve MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, “İsmet amcamı anlatmak için saatler yetmez. Onun vasfını, özelliğini, ruh yapısını anlatmak için kendimi yetersiz bulurum ama şu kadarını da anlatmak istiyorum; bizler bir İsmet Atlı olamadık ve ailede bir İsmet Atlı daha çıkartamadık. Ama en azından onun terbiyesini ve ruh yapısını kendimize karakter edindik” dedi.

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Mithat Birer ise İsmet Atlı'nın kendisinin ilk hocası olduğunu belirterek, “Güreş herhangi bir spor değil. Türkiye Cumhuriyeti boyunca 68 olimpiyat şampiyonu çıkarmışız ve bunların 58 tanesi güreş olimpiyatlarından gelmiş. Bizim birçok olimpiyat şampiyonumuz var bunların içinde özellikli olan şampiyonlarımız var. İşte Yaşar Doğu hem grekeromende hem de serbestte olimpiyat şampiyonu oldu, Hamza Yerlikaya 17 yaşında dünya şampiyonu oldu. Asrın güreşçisi seçildi. Ahmet Ay Rusların yenilmez Medret’ini yendi. Mithat Bayrak iki kez dünya olimpiyat şampiyonu oldu. Celal Atik olimpiyat şampiyonu oldu. Bunlardan bir tanesi de şuan mezarı başında yad ettiğimiz İsmet Atlı hocamız oldu. Özelliği de 1960 Roma'da İranlıların dokuz kere şampiyonu olan yenilmez Tahti'yi yenmiştir ve tahtını başına yıkmıştır. Dolayısıyla İsmet Hocamın yeri başka. Bizlerde İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezleri olarak yeni İsmet Atlı'lar çıkarmayı hedefliyoruz inşallah” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından dualar okundu.