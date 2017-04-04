Ersun Yanal, Trabzonspor’da altın çağını yaşıyor

Trabzonspor'un başında en iyi dönemini yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk yarısında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, ikinci yarıda ise farklı bir görüntü ortaya koyarak taraftarını mutlu ediyor.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Yanal, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından ise ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, sezona kötü başlasa da yapılan takviyelerle birlikte ligin ikinci yarısında farklı bir görüntü sergiledi. 29 Aralık 2016’da kupada Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından yenilmedi ve 12 maçlık seri yakaladı.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’u 2-1 ve Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kalırken, Atiker Konyaspor’u ise 1-0 mağlup etmeyi başardı. Daha sonra ligde Gaziantepspor’u 4-0 ve Osmanlıspor’u da 1-0 yendikten sonra Aytemiz Alanyaspor’la 0-0, Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalıp, Kardemir Karabükspor’u 1-0 yenen Trabzonspor, deplasmanda oynadığı Akhisar Belediyespor maçını 3-1 kazanarak yenilmezlik serisini 11 maça çıkartarak ilk dönemindeki rekorunu yakalamıştı. Ersun Yanal, Galatasaray maçının ardından Çaykur Rizespor’u da mağlup ederek yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Yanal, ligdeki en iyi serisini yakaladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligdeki en iyi serisini yakaladı. Yanal, Karadeniz ekibiyle ilk tanıştığı dönemde 2007-2008 sezonunun son bölümüyle, 2008-2009 sezonunun ilk bölümlerinde ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

Söz konusu dönemde Yanal, 24 puan topladı. 2014-2015 sezonunda 16 ile 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan toplayabilen deneyimli teknik adam bu sezonun ikinci yarısında ise bordo-mavili takımın başında çıktığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı ve Trabzonspor’un başındaki en iyi dönemini yaşadı.