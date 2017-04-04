Fenerbahçe 4 yıldız futbolcuyu bitiriyor

Görev bölümü yapan sarı-lacivertliler, başta Shakhtar Donetsk forması giyen sol kanat Taison olmak üzere Joel Campbell, Mario Gomez ve Yevhen Konoplyanka’yı kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

AMK GAZETE

Gelecek sezon, yepyeni bir kadro kurmak isteyen F.Bahçe'de yöneticiler, transfer için görev bölümü yaptı. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki ilk isim Shakhtar Donetsk'in sol kanat oyuncusu Taison.

Fener, Ukrayna ekibi ile sözleşmesi Aralık 2017'de bitecek olan Brezilyalı yıldızın transferi için yoğun çaba sarf ediyor. Instagram hesabından F.Bahçe sayfalarını beğenen Taison da bu transfere göz kırptı.

F.Bahçe’de, Taison'ın plasesi ise Joel Campbell. Sarı-lacivertliler, bonservisi Arsenal'da olan Kostarikalıkanat oyuncusuyla görüşmek için İngiltere'ye çıkarma yapacak. Asbaşkan Ali Yıldırım'ın, geçen günlerde bu transfer için menajer Muzzy Özcan ile bir araya geldiği ortaya çıktı. Arsenal'ın, 6 kez başka takımlara kiraladığı Campbell'ı gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği ifade edildi.

Müstakbel Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, Sow'un takımda kalmasını istemediği belirtildi. Deneyimli hocanın, bu mevkiye Wolfsburg'da oynayan Mario Gomez'in transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi. Lens için de girişimlerini sürdüren F.Bahçe'nin, her ihtimale karşı Schalke 04 forması giyen ve Sevilla'dakiralık olan Yevhen Konoplyanka ile de görüştüğü kaydedildi.