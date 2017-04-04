Fenerbahçe disipline sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, Karabükspor maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.
TFF resmi sitesinden yapılan disiplin sevkleri açıklaması şu şekilde:
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 01.04.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.04.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 01.04.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ERKAN KAŞ’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 02.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
5- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 02.04.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
6- BURSASPOR Kulübü’nün 02.04.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.