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08 Nisan 2017 19:00
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Fikret Orman’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın 2. Futbol Zirvesi’nde kendisi ile ilgili aldığı tavır hakkında, “Kulübün geldiği noktadan dolayı kıskanmış olabilir” dedi.
16:254 Nisan 2017
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Fikret Orman’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Orman, Aziz Yıldırım'ın 2. Futbol Zirvesi'nde kendisiyle yan yana gelmemesi ile ilgili soru üzerine, “Ben öyle bir şeyi görmedim, duymadım. Aziz Yıldırım onu ne maksatla yaptı, ne dedi, bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Beşiktaş’ın geldiği nokta bellidir. Bunlar imrenilmiş olabilir, kıskanılmış olabilir. Ne yaptığıyla ilgilenmiyorum, muhatap olmuyorum. Biz spor siyaseti yapıyoruz, kendi siyasetimizi yapıyoruz. Dursun Özbek çok sevdiğimiz bir başkan, onu üzmek istemem. Bizim geldiğimiz nokta belli, Allah herkesin işini rast getirsin” şeklinde konuştu.

2. Futbol Zirvesi’nde Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ile tokalaştıktan sonra Yıldırım Demirören’in ‘Fikret Orman’ı da çağıralım’ teklifine, “Ya bırak Fikret'i mikreti” şeklinde tepki göstermişti.

Etiketler
Aziz Yıldırım beşiktaş Fenerbahçe fikret orman spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:11 | 04.04.2017
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