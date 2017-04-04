Fırtına Beşiktaş’a odaklandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı öncesi oyuncularını konsantrasyonlarını kaybetmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla ikinci yarının lideri pozisonunda olan Trabzonspor 8 Nisan Cumartesi günü evinde lig lideri Beşiktaş’ı ağırlayacak.

İki liderin kapışmasında bordo-mavililer gelecek sezon adına önemli dersleri çıkartacağı maçta Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında yara almamak için mücadele edecek.

Zorlu maç öncesinde ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu. Çaykur Rizespor maçında alınan galibiyete rağmen oynanan kötü futbolu ve yaşananları oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam Beşiktaş maçında konsantrasyonlarını kaybetmemelerini istedi.

Ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışla iyi bir konumda olduklarını ve bunu hep birlikte başardıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı rehavetin kendilerine uzak durması gerektiğini vurguladı.

Kamuoyunda Beşiktaş gibi Trabzonspor’un da ön planda tutulduğunu anlatan Yanal, büyük maçların sonuçlarını önceden kestirilemeyeceğini belirtti. Lig lideri ile oynayacaklarını hiç kimsenin unutmamasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, sahaya kazanmak için çıkacaklarını ve alacakları galibiyetin gelecek adına kendilerine önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Önemli bir taraftar desteğinin yanlarında olacağını futbolcularıyla paylaşan Yanal, güzel bir günü hep birlikte yaşamak için sahada ellerinden gelen mücadelenin en iyisini sergilemek zorunda olduklarını belirtti.