G.Saray- F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da TT Arena’da oynanacak derbinin biletleri yarın satışa sunulacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet satışları, yarın saat 14.00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak.
Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1 ve 2: 500 lira
Kategori 3: 400 lira
Kategori 4: 350 lira
Kategori 5: 275 lira
Kategori 6: 200 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 125 lira
Kategori 9: 100 lira