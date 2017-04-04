G.Saray- F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da TT Arena’da oynanacak derbinin biletleri yarın satışa sunulacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet satışları, yarın saat 14.00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 1 ve 2: 500 lira

Kategori 3: 400 lira

Kategori 4: 350 lira

Kategori 5: 275 lira

Kategori 6: 200 lira

Kategori 7: 150 lira

Kategori 8: 125 lira

Kategori 9: 100 lira