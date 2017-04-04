Jeremain Lens, Sunderland’e resti çekti

Hollandalı yıldız, İngiliz ekibinin yöneticilerine, geri dönmeyeceğini iletti. Tecrübeli futbolcununmenajeri de bu transferin detayları nedeniyle İstanbul’a gelecek.

AMK GAZETE

Babasının vefatı sonrasında takım arkadaşlarının yakın ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu ve F.Bahçe'ye aidiyet duygusunun geliştiğini her platformda dile getiren Jeremain Lens, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Sunderland'e rest çekti. Gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek isteyen Hollandalı yıldız, bunun için her yolu deniyor.

İngiliz kulübünün yöneticileriyle görüşen tecrübeli kanat oyuncusu, Sunderland'e dönmeyeceğini ve Fener'de oynamak istediğini ifade etti. Lens'in menajeri de önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip F.Bahçe yönetimiyle bir araya gelecek ve transferde izlenecek yol haritası belirlenecek. Hollandalı yıldız, bu sezon 27 maçta 4 gol atıp 13 de asist yaptı.