Kartal Dudu ile ilgilendiği resmen açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Brezilyalı oyuncu Dudu ile ilgilendiklerini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir televizyon programında transfer gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Orman, esprili bir dille Palmerias'ta forma giyen Dudu ile ilgilendiklerini söyleyerek, “Dudu, benim bildiğim Tarkan’ın şarkısı, güzel bir şarkı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu, şartlarına bakıyoruz, olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Marcelo, Necip, Oğuzhan…”

Orman, Tolgay Arslan'ın durumu hakkında açıklama yaparak, “Marcelo, Necip ve Oğuzhan ile sözleşme uzatma konusunda sona geldik. Tolgay’ı da çok beğeniyorum, çok yetenekli ama biraz daha Beşiktaş’a konsantre olması lazım. Bizim futbol mühendisliğimiz bu doğrultuda devam ediyor. Oğuzhan, Beşiktaş'ta 24 yaşında takım kaptanlığı yapıyor, bizde çok mutlu, ben de çok severim. Bir yere gitmek istemiyor” ifadelerini kullandı.