Milli tenisçiler İsveç karşısında iddialı

Erkek tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Davis Cup’ta Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup İkinci Tur eşleşmesinde İsveç ile karşılaşacak Türk Milli Takımı basın toplantısı düzenledi. Ay-yıldızlılar, 7-9 Nisan tarihleri arasında Antalya Manavgat’taki Ali Bey Club'ın ev sahipliği yapacağı mücadeleler öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Milli tenisçiler İsveç karşısında iddialı… Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Anıl Yüksel'den oluşan ekibin kaptanlığını yapan Haluk Akkoyun, açılış turunda Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında iyi işler çıkarıp galibiyete uzandıklarını hatırlatarak aynı performansı İsveç karşısında da sergilemeyi hedeflediklerini belirtti.

Kadroda yer alan oyuncuların son haftalarda önemli dereceler aldığını ifade eden Akkoyun, başarılı bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ve müsabakalara hazır olduklarını dile getirdi. Toprak sezonu başladığı için seriyi toprak zeminde oynamayı tercih ettiklerini söyleyen Akkoyun, başarının sırrının iyi bir ekip olmaktan geçtiğini ve bu yolda önemli adımlar attıklarına vurgu yaptı.

Türkiye'nin 1 numaralı oyuncusu Marsel İlhan, Ali Bey Club'da geçmişte birçok maç kazandığını, İsveç karşısında bu galibiyetlere yenilerini eklemek istediğini açıkladı. 31-6'lık maç kaydıyla kırmızı-beyazlıların Davis Cup tarihinde en çok tekler maçı kazanan oyuncusu konumundaki İlhan, hedeflerinin bir üst kümeye çıkmak olduğunu söyledi.

“Ev sahibi avantajımızı kullanmak istiyoruz”

Dünya sıralamasında ilk 300'e girmenin kıyısında bulunan Cem İlkel, gerek bireysel, gerekse de takım olarak oynadıkları maçlar sayesinde tecrübelerinin arttığını belirterek her zaman olduğu gibi yine kortta önemli bir savaş vereceklerini ifade etti. İlkel, tenisseverlere kendilerine Manavgat'taki maçlarda destek vermeleri adına çağrıda bulundu.

Ekipte oldukça iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu söyleyen takımın en genç üyesi Altuğ Çelikbilek, toprak zeminde oynanacak eşleşmeyi kazanma konusunda büyük şansa sahip olduklarını belirtti. Mücadelelerinin son topa kadar süreceğini dile getiren 20 yaşındaki Çelikbilek, seyircilere galibiyet hediyesi vermek istediklerini söyledi.Takım olarak sezona iyi başladıklarını ifade eden Anıl Yüksel ise “Rakip İsveç'in güçlü tenisçileri var ancak ev sahibi avantajımızı en iyi şekilde kullanıp taraftarlarımızın yaratacağı güzel atmosfer sayesinde turu geçeceğimize inanıyorum” dedi.

“Türkiye zorlu bir rakip”

Elias Ymer, Christian Lindell, Andreas Siljeström ve Johan Brunström'ün temsil ettiği İsveç Davis Cup Takımı'nın kaptanı Johan Hedsberg ise oyuncularına güvendiğini, başarılı maçlar çıkaracaklarına inandığını belirtti. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacakları Türkiye'nin zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Hedsberg, oldukça iyi bir şekilde karşılandıklarını, dostluk havası içinde seyircilere güzel maçlar izletmek istediklerini ifade etti.Mücadelelerin cuma günü başlayacağı Türkiye-İsveç Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup İkinci Tur serisinin maç programı perşembe günü yapılacak olan kura seremonisinin ardından belli olacak.