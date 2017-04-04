Samsunspor’da hedef 4 maçta 8 puan

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Önümüzdeki 4 maç takımın ligdeki durumunu net bir şekilde ortaya koyacak. Yani önümüzdeki 4 maçtan en az 8 puan almamız gerekli" dedi.

TFF 1’nci Lig takımlarından Samsunspor, 1-0 galip geldiği Balıkesirspor maçının ardından ara vermeden Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri’nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, karşılaşacakları 4 maçtan 8 puan almaları gerektiğini belirterek, “Asla teknik olarak rehavete kapılmayacağız. Önümüzdeki 4 maç takımın ligdeki son durumunu net bir şekilde ortaya koyacak. Biz, ‘2 puan ortalaması ile gidersek ligde kalırız’ gibi düşünüyoruz. Biz ikinci yarı oynadığımız maçların ortalamasını 2 puan olarak hedefledik. Bu hedefimizi başardık. Hatta üzerine de çıktık. Bu planlamamız lig bitene kadar devam edecek. Yani önümüzdeki 4 maçtan en az 8 puan almamız gerekli” dedi.

FİNAL NİTELİĞİNDE MAÇLAR OYNUYORUZ

Futbolcuların performanslarının arttığını belirten Özköylü, “Samsunspor olarak kritik bir süreçten geçiyoruz. Durumumuz itibariyle hep final niteliğinde maçlar oynuyoruz. Her maçı kazanmak mecburiyeti ile sahaya çıkıyoruz. Böyle düşününce ister istemez geriliyorsunuz ve bazen sahada sıkıntılar yaşamamıza neden oluyor. Son haftalarda özellikle oyun sistemi oturduktan sonra ve oyuncuların birbirini tanımasıyla, kaynaşmasıyla performansımız gittikçe yukarı çıktı. Bunun sonucunda da başarı ve galibiyetler geldi. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyor ve onları kutluyorum” diye konuştu.