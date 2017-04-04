Stancu, 4 haftadır formasından uzak

Bursaspor’un devre arasında Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Rumen oyuncu Stancu, sakatlığı sebebiyle ligde 4 haftadır forma giyemiyor.

Bursaspor’un devre arasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nden 750 bin Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna kattığı Rumen golcü Stancu, sakatlığı sebebiyle 4 haftadır forma giyemiyor.

Ligin 22. haftasında Bursaspor'un 4-0 mağlup olduğu Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı darbelerin ardından kaburgasında çatlak oluşan 29 yaşındaki oyuncu, Gaziantespor, Osmanlıspor, Alanyaspor ve son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmalarında görev alamadı.

Deneyimli oyuncu, bu süreçte takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürürken, hafta içinde takıma dönmesi ve cuma günü Kardemir Karabükspor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Yarım sezon için 500 bin Euro'ya anlaşılan Stancu, diğer seneler için yıllık 900 bin Euro alacak. Ligin ikinci yarısında Adanaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında görev alan deneyimli isim, 300 dakika sahada kaldı.