Tek korkum var

Galatasaray’da Igor Tudor'un gelişi ile değişimin yaşanmaya başladığını defalarca söyledik. Bu değişim sürecinde tek sorun kendisinin üçlü savunma denemeleriydi. Adanaspor karşısında bu üçlü savunmadan vazgeçen ve elindeki kadroya göre sistem kuran Tudor'un etkisi 4-0'lık skorda kendini gösterdi. Adanaspor her ne kadar beklenenin çok altında bir futbol sergilese de Galatasaray takımı dün sahada futbol adına güzel işler yaptı.

Tudor'un, “Hak eden formayı giyer, hak etmeyen kulübede oturur” mantalitesinin değişmeyeceğinin örneğini Sneijder'in maça kulübede başlaması ile tecrübe ettik. Galatasaray'ın kadrosunda bireysel yeteneklerinden çok takım oyunu oynandığında belli bir sistem içinde oynandığında kendisini gösterecek futbolcular bulunduğunu hepimiz farkındaydık ancak sistemsiz Riekerink nedeniyle bu isimlerde kötü oynayanlar listesinde yer alıyordu.

Tudor ile birlikte Josue, Linnes gibi isimler kendilerini buldular. Sistem içinde sorumluluk alıp faydalı futbolcular arasında girmiş oldular. Galatasaray'da gözüken iki sorun forvet ve defans bölgesinde. Ahmet Çalık ve Semih, Adanaspor karşısında geçtiğimiz maçlara göre daha iyi olmalarına rağmen kulübe için ideal oldukları imajını silemediler.

Belki yeni sezonda Ahmet Çalık yükselişe geçip şahsımı mahçup edebilir. Ancak ne olursa olsun defans blokuna transfer yapılmalı. Forvette ise Eren Derdiyok hareketsiz duran stoperlerin arkasına saklanan, rakibitopsuz alanda rahatsız etmeyip önüne düşerse topa vurmayı tercih eden tipik Anadolu takımı santrforu çıtasının üzerine bir türlü çıkamıyor.

Podolski'nin de yeni sezonda olmayacağını düşünürsek büyük takıma yakışır kaliteli bir golcü transferi de olmazsa olmaz olarak kendisini Adanaspor karşısında gösterdi. Benim gelecek adına tek ve en büyük korkum ise iyi işler yapmaya çalışan planlı sistemli yürüyen Igor Tudor'un işlerine transfer zamanında birilerinin burunlarını sokması. Hırvat teknik adamın işine akrabalar ve profesyonel destekçileri karışmazsa yeni sezonda bambaşka bir Galatasaray izler.