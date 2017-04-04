Thaisa kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

CEV Şampiyonlar Ligi Play-off mücadelesi olan Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA maçında Eczacıbaşı VitrA’lı oyuncu Thaisa sakatlandı. Turuncu-beyazlı voleybolcu, sahada yapılan müdahalenin ardından kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe – Eczacıbaşı VitrA ile Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin 3. setinde Brezilyalı oyuncu Thaisa'nın Fenerbahçe atağına blokla cevap vermesinin ardından ayağının döndüğü görüldü. Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncu çığlıklar içinde yerde kalırken, sedyeyle oyun alanının dışına çıkarıldı. Thaisa'nın hastaneye götürülüp röntgen film çekildikten sonra tedavisine başlanacağı öğrenildi.