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09 Nisan 2017 19:00
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Trabzon’da yapılan saldırın üzerinden 2 yıl geçti

F.Bahçe kafilesine, Trabzon’da yapılan silahlı saldırının üzerinden tam 2 yıl geçti ancak olay hâlâ aydınlatılamadı.
09:144 Nisan 2017
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Trabzon’da yapılan saldırın üzerinden 2 yıl geçti

Rize dönüşünde Trabzon'da, F.Bahçe kafilesini taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırının üzerinden tam 2 yıl geçti. ancak olayın faili hâlâ bulunamadı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmada, saldırı sırasında bölgede görevli bazı polisler ve dosyaya bakan savcı Sait S. ile hâkim İsa K'nın, FETÖ/ PDY üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Sarı-lacivertli camia, şu soruların cevabını bekliyor:

Takım otobüsümüze kurşun sıkan ya da sıktıranlar kimler? 2 yıl geçmesine rağmen neden hâlâ failler bulunamadı? Saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasında kimler var?

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