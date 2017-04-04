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08 Nisan 2017 19:00
TRABZONSPOR
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BEŞİKTAŞ
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Trabzonspor iki eksikle çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
20:034 Nisan 2017
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Trabzonspor iki eksikle çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmaya salonda çalışan Onazi katılmazken, Medjani ise takımdan ayrı koşu yaptı. Basın mensuplarına 20 dakikası açık olan bölümde teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla kısa bir görüşme yaptı. Bordo-mavililer koşunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmaya salonda çalışan Onazi katılmazken, Medjani ise takımdan ayrı koşu yaptı. Basın mensuplarına 20 dakikası açık olan bölümde teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla kısa bir görüşme yaptı. Bordo-mavililer koşunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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