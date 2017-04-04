UEFA’da kongre heyecanı

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkan ve yöneticilerinin katılımıyla her yıl organize edilen Olağan UEFA Kongresi'nin 41.'si, 5 Nisan 2017 Çarşamba günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenecek.

UEFA Yönetim Kurulu’na girecek 8 üyenin seçimle belirleneceği kongrede, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da adaylar arasında bulunuyor. 41. Olağan UEFA Kongresi, Helsinki Fuar Merkezi’nde (Fair Centre Messukeskus) TSİ 10.00’da başlayacak ve yaklaşık olarak TSİ 13.00’te tamamlanacak.

Şenes Erzik’ten sonra ilk Türk

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu’na girmeyi başardığı takdirde, Şenes Erzik’ten sonra bunu başaran ilk isim olacak. Yardımcı seçilirse Türk futbolu UEFA’da daha güçlü bir şekilde temsil edilecek. Aynı zamanda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği için adaylığını açıklayan Türkiye’nin şansı da artacak.

13 aday yarışacak

UEFA Yönetim Kurulu’na yarın yapılacak oylama ile 8 üye seçilecek. Kongrede 8 koltuk için 13 aday yarışacak. Servet Yardımcı ile birlikte ilk 8 arasına girmek için yarışacak olanlar arasında şu isimler bulunuyor:

“İsveç’ten Karl-Erik Nilsson, Almanya’dan Reinhard Grindel, İtalya’dan Michele Uva, İrlanda’dan John Delaney, Polonya'dan Zbigniew Boniek, Güney Kıbrıs’tan Marios N. Lefkaritis, İngiltere’den David Gill, Hollanda’dan Michael Van Praag, Kazakistan’dan Kairat Boranbayev, Arnavutluk’tan Armand Duka, Azerbaycan’dan Elkhan Mammadov ve Galler’den Kieran O’Connor.”

41. Olağan UEFA Kongresi’nin gündemi şu şekilde:

– UEFA Yönetim Kurulu’nun 4 yıl süreyle görev yapacak 8 üyesinin seçimle belirlenmesi

– FIFA Konseyi’nde UEFA’yı temsilen 4 yıl süreyle görev yapacak 4 üyenin seçimle belirlenmesi

– FIFA Konseyi’nde UEFA’yı temsilen 2 yıl süreyle görev yapacak 1 üyenin seçimle belirlenmesi

– UEFA Başkanı, UEFA Yönetim Kurulu ve UEFA komite başkanlarının yıllık faaliyet raporlarının sunulması,

– 2015/2016 döneminin mali açıdan ibrası ve 2017/2018 dönemi bütçesinin onaya sunulması,

– UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi yapısının onaylanması