United ucuz kurtuldu

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Everton karşısında yenilmekten son anda kurtuldu.

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, evinde Everton’u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle son buldu.

Everton 22. dakikada Phil Jagielka’nın golüyle öne geçerken, ev sahibi takım 90. dakikada penaltı kazandı. Zlatan Ibrahimovic beyaz noktada skoru yaptı. Liverpool ekibinde Ashley Williams kırmızı kart gördü.

Jose Mourinho’nun takımı haftayı 54 puanla, Everton ise 51 puanla kapadı.

Manchester United ligde bir sonraki hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Everton ise Leicester City’yi konuk edecek.

İngiltere Premier Lig’de günün diğer sonuçları şu şekilde:

Leicester City 2-0 SunderlandBurnley 1-0 Stoke CityWatford 2-0 West Brom