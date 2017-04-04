VakıfBank, Treviso karşısında

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finalde Volero Zürich ile eşleşen VakıfBank, Dörtlü Finaller’e yükselebilmek için kendi evinde sahaya çıkıyor.

VakıfBank Dörtlü Finaller için sahada… Turun ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan sarı-siyahlılar, 5 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşmada 2 set kazanması durumunda 22-23 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Treviso şehrinde düzenlenecek Dörtlü Finaller'e adını yazdıracak.

Karşılaşmanın 3-0 ya da 3-1 İsviçre temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise 15 sayılık bir altın set, tur atlayan tarafı belirleyecek. 2017 CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup devam eden VakıfBank, Dörtlü Finaller'e yükselebilmek için son İsviçre Şampiyonu Volero Zürich'i İstanbul'da konuk ediyor.

Avrupa'nın en büyük kupasını 2011 ve 2013 yılında müzesine götüren ve bu turnuvada 2014 ve 2016 yılında gümüş, 2015 yılında ise bronz madalya kazanan sarı-siyahlılar, rakibiyle ile geçtiğimiz sezon da aynı turda karşılaşmış ve iki karşılaşma sonrasında gülen taraf olmuştu.

Guidetti: “Bu önemli mücadele için hazırız”

Volero Zürich karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Sıkı bir hazırlık döneminin ardından bu önemli mücadele için hazırız. Bizim için final niteliğindeki mücadelelerden biri olacak ve Milena Rasic gibi önemli bir oyuncudan yoksun olarak sahaya çıkacağız. Ancak eminim ki diğer oyuncularım Milena'nın yokluğunu aratmamak için herhangi bir maçtan çok daha fazla efor sarf edecek. Volero Zürich, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ve onları bir kez daha mağlup edebilmek için seyircimizin de desteğine ihtiyacımız var. Bu mücadelede salonumuzun tamamen dolmasını bekliyorum” dedi.

Kimberly Hill: “Zor bir karşılaşma olacağının farkındayız”

VakıfBank'ın Amerikalı smaçörü Kimberly Hill ise, “Elbette zor bir karşılaşma olacağının farkındayız. Dörtlü Finaller'e yükselmek isteyen iki iyi takımın mücadelesinde kim daha iyi oynar ve daha çok isterse o takım turu geçecektir. Ancak biz, her bir sayı için savaşmaya ve maçı kazanmayı ne kadar istediğimizi göstermeye hazırız. Umarım rakibimizi bir kez daha mağlup edip Dörtlü Finaller'e yükselmeyi başarabiliriz” şeklinde konuştu.