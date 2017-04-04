Yelkende şampiyonlar belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu’nun (TYF) 2017 faaliyet programında yer alan TYF Türkiye Şampiyonası'nda Optimist, Laser 4.7 ve Laser Radial sınıflarının şampiyonları Çeşme’de belli oldu.

Yelkende üç sınıfta şampiyonlar belli oldu. Optimist genelde Demir Dirik, Optimist kızlarda Okyanus Arıkan, Optimist Junior genelde Mustafa Can Öztuncel, Optimist Junior kızlarda Bilge Nur Yazıcı, Laser 4.7 genelde Yiğit Yalçın Çıtak, Laser 4.7 kızlarda İlayda Veziroğlu, Laser 4.7 Junior'da Ece Asya İkizler, Laser Radial genelde Nogay Dökmeci, Laser Radial Kadınlarda Ayşenur Orhan ve Laser Radial Gençlerde de Alp Baltalı mutlu sona ulaştı.

420-427, Pirat, Laser Standard ve Finn sınıflarının altın madalya kazananları ise 03-08 Nisan 2017 tarihleri arasında Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nde belirlenecek.

4 sınıf daha şampiyonlarını arıyor

TYF tarafından düzenlenen dört ulusal yarıştan ikincisi olan şampiyonada ikinci haftada 420- 470; Pirat, Laser Standard ve Finn sınıflarında şampiyonlar yine Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki yarışlar sonunda belli olacak. TYF Türkiye Şampiyonası'nın ilk haftası sonrasında sınıfların podyum sıralamaları şu şekilde oluştu:

OPTİMİST GENEL

1. Demir DİRİK Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü

2. Kerem ERKMEN Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şb.

3. Emre YILMAZ Derince Yelken Kulübü

4. Can ERTÜRK Göztepe Spor Kulübü Yelken Şb.

5. Umut KARTAL Era Yelken Kulübü

OPTİMİST KIZLAR

1. Okyanus ARIKAN ARM Urla Yelken Kulübü

2. İ. Doğa DEMİREL Marmara Yelken Kulübü

3. Aslı AKBENİZ Göztepe Spor Kulübü Yelken Şb.

OPTİMİST JUNIOR GENEL

1. Mustafa Can ÖZTUNCEL ARM Urla Yelken Kulübü

2. Fahri Can TATLICAN Göztepe Spor Kulübü Yelken Şb.

3. Efe GÜDER İstanbul Yelken Kulübü

4. Kuzey KUMLALI Göztepe Spor Kulübü Yelken Şb.

5. Utku TEMİRKAN Turgutreis Yelken Kukübü

OPTİMİST JUNIOR KIZLAR

1. Bilge Nur YAZICI Turgutreis Yelken Kulübü

2. Firdevs YEĞİN İskenderun Yelken Kulübü

3. Naz ERTEKİN Turgutreis Yelken Kulübü

LASER 4.7 GENEL

1. Yiğit Yalçın ÇITAK Turgutreis Yelken Kulübü

2. Yılkan TİMURŞAH Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü

3. İlayda VEZİROĞLU Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şb.

4. Can DİLİKOĞLU Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şb.

5. Efe AĞAN Bodrum Belediye Yelken Kulübü

LASER 4.7 KIZLAR

1. İlayda VEZİROĞLU Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şb.

2. Zeynep TUNCALI Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şb.

3. Zeynep Berrin GÖL Marmara Yelken Kulübü

LASER 4.7 JUNIOR

1. Ece Asya İKİZLER Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şb.

2. Zülal Alev ERKAN Tekirdağ Yelken Kulübü

3. Tarhan ÖĞÜTÇÜ Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü

4. Berkan GEDİK Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şb.

5. D. Deniz ERGÜN Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şb.

LASER RADIAL GENEL

1. Nogay DÖKMECİ Solo Yelken İhtisas Kulübü

2. Alp BALTALI İstanbul Yelken Kulübü

3. Umut Efe ALPKOÇAK Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şb.

LASER RADIAL KADINLAR

1. Ayşenur ORHAN Tekirdağ Yelken Kulübü

2. Deniz DAĞDELEN Göztepe Spor Kulübü Yelken Şb.

3. Buket ASLAN İçdaş Spor Kulübü

LASER RADIAL GENÇLER

1. Alp BALTALI İstanbul Yelken Kulübü

2. Umut Efe ALPKOÇAK Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şb.

3. Ata ÖZORUÇ İstanbul Yelken Kulübü