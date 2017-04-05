Akhisar’da kupa üzüntüsü

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'e Manisa'daki rövanşta 2-0 yenilerek elenen Akhisar Belediyespor'da üzüntü var.

Kupa macerasına nokta koyan yeşil siyahlı ekip pazar günü İstanbul’da oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, Medipol Başakşehir sınavının son dakikasında hakem tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevkedilirse, Fenerbahçe maçında cezalı düşmüş olacak.

Medipol Başakşehir yenilgisini unutup Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan yeşil siyahlılar kupa sınavında oynayan futbolcular düz koşu yaparken, diğerleri normal program doğrultusunda antrenman yaptı.

Kupada başarılı bir sezon geçirip çeyrek finale kadar çıktıklarını söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, “Yarı final için de umudumuz vardı ama olmadı. Turu son dakikaya kadar kovalayan futbolcularımıza ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kalan 8 haftada toplayabileceğimiz kadar puanı toplayıp, ligi olabilecek en üst sırada bitirmek istiyoruz” diye konuştu.