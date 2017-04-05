Abdülaziz Kara, Avrupa üçüncüsü oldu

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Abdülaziz Kara, Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda Avrupa üçüncüsü oldu.

Rusya'nın Tula kentinde gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Kupası'na 30 ülkeden toplam 323 sporcu katıldı. İtalya, Macaristan, Avustralya gibi ülkelerin milli takımlarından 13 sporcunun da mücadele ettiği turnuvada Türkiye 6 erkek ve 6 kız olmak üzere toplam 12 sporcu ile yer aldı.

Turnuvada 50 kiloda tatamiye çıkan Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcusu Abdülaziz Kara, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Abdülaziz Kara'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.