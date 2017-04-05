Akhisar Belediyespor’da gözler lige çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir’e elenen Akhisar Belediyespor, ara vermeden Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Akhisar Belediyespor'da gözler lige çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, yeşil-siyahlılarda kupa maçında oynayan oyuncular düz koşu ve ısınma hareketleri ardından idmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise taktik maçı yaptı.

Eryüksel: “Son anlara kadar kovaladık”

Kupa maçını değerlendiren Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel ise Ziraat Türkiye Kupası’nda başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, “Çeyrek finali gördük. Yarı final içinde ümidimiz vardı ancak olmadı. İyi oynadık son anlara kadar kovaladık. Karşılaşmada tribünlerde yer alan seyircimizin desteği bizleri çok mutlu etti ve hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Artık önlerindeki 8 lig maçını düşündüklerini ifade eden Başkan Eryüksel, “Kupa maçı ile birlikte takımla 3 günde iki maça çıkan Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve yönetimi gayet iyi, takıma çabuk adaptasyon sağladılar. İnşallah böyle devam ederiz. 8 maç var, artık en azından toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, gelecek sezonun hazırlığını yapmaya başlayacağız. Sözleşmesi biten oyuncularımız ile devam etme arzusu içerisindeyiz ve görüşmelerimiz 3 hafta sonra başlayacaktır” açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe maçını da değerlendiren Başkan Eryüksel, “Takım bir hava yakaladı, bu hızla devam edersek Fenerbahçe'yi evinde yenebilecek güçteyiz. Her maça final havasında bakıp kalan tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.