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Asena Atalay, Caner Erkin’in kiraladığı evden çıkarılıyor! İşte şok tahliye belgesi…

Boşandıktan sonra aralarında sular bir türlü durulmayan Asena Atalay ve Caner Erkin cephesinde yeni gelişme yaşandı.
12:385 Nisan 2017
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Asena Atalay, Caner Erkin’in kiraladığı evden çıkarılıyor! İşte şok tahliye belgesi…

6 yıllık evlilikleri geçen yıl biten Asena Atalay ile ünlü futbolcu Caner Erkin arasındaki hukuk savaşı iyice alevlendi. Oyuncu Şükran Ovalı'yla 2 Ocak'ta evlenen Caner Erkin, eski eşine verdiği nafakayla ilgili sözleri tutmayınca peş peşe icra davalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Karşı atağa geçen Caner Erkin de 7 yaşındaki oğlu Çınar'ın velayetini almak için harekete geçeceğini açıklamıştı.

EVİ BOŞALTMASI İÇİN İHTARNAME GÖNDERİLDİ

Karşılıklı davalar sürerken Asena Atalay'ı zor durumda bırakan şok bir gelişme yaşandı. Duymayan Kalmasın programının göre, Caner Erkin, Beykoz'da aldığı evin tadilatı bitene kadar boşanma davasından sonra oğluyla birlikte oturması için Asena Atalay için kiraladığı evin bedelini ödemeyince hakkında tahliye kararı çıkarıldı. Parasını alamayan ev sahibi icra takibi başlattı. Kira kontratı üzerine olan Caner Erkin ise 7 günlük itiraz süresi boyunca sessiz kalmayı tercih etti. Bunun üzerine Asena Atalay'a evi boşaltması için ihtarname gönderildi.

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