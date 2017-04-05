Banvit Fenerbahçe’yi ağırlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 25. hafta karşılaşmasında Banvit, Bandırma’da Fenerbahçe'yi misafir edecek. Banvit, 9 Nisan Pazar günü saat 15:00'te oynanacak olan bu dev mücadelede tüm basketbolseverleri Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'na davet etti.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor Medical Park’ı 66-75 mağlup eden Banvit, sahasında Tofaş’ı 90-75 geçmeyi başaran Fenerbahçe’yi misafir edecek.

Zorlu maç öncesinde Banvit, tüm taraftarlarını kendilerini desteklemek için Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’na davet etti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Banvit’in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 19,4 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7,2 asist ortalaması yakaladı. Gediminas Orelik ise 5,2 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Lig tarihinde toplam 438 maça çıkan ve 268 galibiyet elde eden Banvit yüzde 61 galibiyet yüzdesi tutturdu. Banvit ile Fenerbahçe lig tarihinde bu zamana kadar 28 kez karşılaşırken Banvit 11 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Balıkesir ekibi kendi sahasında oynayacağı bu önemli maçı kazanmanın planlarını yapıyor.