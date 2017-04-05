Beşiktaş atıyor, Trabzonspor yemiyor

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında rakip fileleri en fazla sarsan takım 22 golle Beşiktaş oldu. Kalesine adeta duvar örüp ağlarında yalnızca 3 gol gören Trabzonspor ise en az gol yiyen ekip unvanına sahip.

Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmaya başladı. Şampiyonluk hedefi olan ve Avrupa kupalarına gitmek isteyen takımlar da ligin ilk yarısına göre vites arttırmış gibi görünüyor. Hafta sonu birbirlerine rakip olacak iki ekipten liderlik koltuğunda oturan Kara Kartal ile 2017 yılının en başarılı takımı Trabzonspor, son 10 maçta sergiledikleri performansla rakiplerine adeta gözdağı veriyor.

En çok atan Beşiktaş

Süper Lig'in ikinci devresinde 22 gol atan Beşiktaş, 2017'nin en fazla gol atan takımı oldu. İlk yarıda rakip ağları 22 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 13 gol görmüştü. Şenol Güneş'in öğrencileri, toplamda 50 gol atıp 20 gol yedi. Ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunan Beşiktaş, hücum hattı gibi defansını da güçlü tutarak rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.

Trabzonspor’un kalesi geçilmiyor

Ligin ilk 16 haftasında gösterdiği performansla hayal kırıklığı oluşturan Trabzonspor, ikinci yarıya adeta kabuk değiştirerek başladı. 2017'de henüz mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 15 gol atıp, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Karadeniz ekibi, elde ettiği bu başarılı grafikle lig 5’inciliğine kadar yükselerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ersun Yanal'ın takımı, toplamda 27 gol atarak 23 gol yedi.

‘En'lerin mücadelesi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Arena’da karşılaşacak olan ikinci yarının en çok gol atan takımı Beşiktaş ile en az gol yiyen takımı Trabzonspor arasındaki mücadelede kazanan tarafın kim olacağı ise merak konusu. Gösterdiği performansla Avrupa için nabız yoklayan Trabzonspor, kalesine de adeta etten duvar ördü. Kaleci Onur'un performansının yanında defans bloğunun da iyi işlemesi, bordo-mavililerin son 10 maçta sadece 3 gol yemesindeki en büyük etken. Şampiyonluğun en büyük adayı Kartal ise, bu maçta hücumda etkili oynayarak yetenekli ayaklarıyla rakibinin kalesini aşmanın hedefinde.