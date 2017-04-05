Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş’a hazırlanıyor

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde bu hafta deplasmanda oynayacağı Tofaş maçının hazırlıklarını BJK Akatlar Arena’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, antrenmana Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde set çalışması ve stretching hareketleriyle başladı. Ardından tek potada hücum ve savunma çalışması yapan basketbolcular, daha sonra 4’e 4 ve 5’e 5 maç yaparak taktik organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman şut çalışması ve stretching hareketleriyle sona erdi.Beşiktaş Sompo Japan, yarın yapacağı antrenmanla Tofaş maçının hazırlıklarına devam edecek.