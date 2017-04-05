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Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş’a hazırlanıyor

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta deplasmanda oynayacağı Tofaş maçının hazırlıklarını BJK Akatlar Arena'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
20:005 Nisan 2017
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Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş’a hazırlanıyor

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde bu hafta deplasmanda oynayacağı Tofaş maçının hazırlıklarını BJK Akatlar Arena’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, antrenmana Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde set çalışması ve stretching hareketleriyle başladı. Ardından tek potada hücum ve savunma çalışması yapan basketbolcular, daha sonra 4’e 4 ve 5’e 5 maç yaparak taktik organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman şut çalışması ve stretching hareketleriyle sona erdi.Beşiktaş Sompo Japan, yarın yapacağı antrenmanla Tofaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Etiketler
Beşiktaş Sompo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi tofaş
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