Beykan Şimşek Altınordu’dan gönderildi

Türkiye 1'inci Ligi takımı Altınordu, sol kanat oyuncusu Beykan Şimşek'in sözleşmesini feshetti.

Altınordu, ara transfer döneminin son gününde Fenerbahçe’den kiralanan genç futbolcu konusunda, “Beykan Şimşek ile yapımıza uyum sağlayamaması üzerine sözleşmemizi fesh ettik” açıklaması yaptı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise Beykan’ı Denizlispor deplasmanına hasta olması nedeniyle götürmediğini söyledi. Genç futbolcudan istedikleri verimi alamadıklarını belirten Hüseyin Eroğlu, “Performans anlamında beklentimizi karşılayamadı. Bunun dışında bir sıkıntı yaşamadık. Ailevi bir sorunu da vardı. Aynı bölgede görev alan gençlerimize güveniyoruz. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Beykan, devre arasında geldiği Altınordu’da 5 maçta forma giymiş, Adana Demirspor filelerini 90+1’inci dakikada havalandırarak takımının 2-1’lik galibiyete uzanmasını sağlamıştı.