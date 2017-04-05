Bülent Uygun’dan TFF’ye kural tepkisi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 12 Nisan’da Gençlerbirliği ile oynanacak olan erteleme maçında yeni transferlerin oynatılamayacağını söyleyerek, ara transferdeki oyuncuların oynatılmamasını öngören kuralın değiştirilmesini istedi.

Gaziantep Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen ve 12 Nisan’da oynanacak olan Gaziantepspor – Gençlerbirliği maçında, ara transferde alınan oyuncuların oynatılamayacak olması nedeniyle kuralı eleştirdi.

Bülent Uygun, o dönemde kadroda bulunan oyuncuların büyük bölümünün ara transferde takımdan ayrıldığını yerine ise yeni oyuncuların kadroya dahil edildiğini vurguladı.

“İki takım da zarar görmeyecek”

Gençlerbirliği ile oynanacak olan erteleme maçını değerlendiren Uygun, kuralın değiştirilmesini isteyerek, “Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Oynayamayacak futbolcularımız var. Burada biraz da sistemi eleştirmek gerekiyor. O gün oynaması muhtemel olan birçok futbolcu gönderilmiş durumda. Ya ben o zaman o takımın 15 tane futbolcusunu gönderseydim? PAF takımıyla mı sahada mücadele edecektim? Bu bizim için de geçerli, Gençlerbirliği için de geçerli. Siz kendi planlamanızı ona göre yapıyorsunuz. Nitekim önceki süreçte iki tane aynı mevkide adam varken o mevkiye bir tane adam olarak transferi planlamış oluyorsunuz. Bunun biraz değişmesi lazım. En azından ara transferde alınan oyuncular oynayabilsin. Transfer sezonunda yapılan her transfer en azından böyle ertelemeli süreçlerde oynama şansı, böyle bir kriterin getirilmesi lazım. Bu her iki takım için de geçerli olacağı için burada zarar gören olmayacak. Aksine futbol adına daha kaliteli futbol izleme imkanı sağlama ihtimali doğacaktır” dedi.Uygun, sistemin önümüzdeki sezonda değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.