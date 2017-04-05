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Caferin’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi adı altında bir oluşuma izin vermeyeceklerini söyledi.
17:495 Nisan 2017
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Caferin’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

UEFA’nın Helsinki’de yapılan kongresinde konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi adı altında bir lig oluşumu olup olmayacağını değerlendirdi. “Para her şey değil” diyen UEFA Başkanı Caferin, “Buna yakın bir oluşum bile olamaz. Çünkü böyle bir organizasyon, bizim değerlerimize ve düşüncelerimize uygun değil” diye konuştu.

Bazı grupların Avrupa takımları arasındaki farkın açılmasından çıkar sağladığını iddia eden Caferin, “Küçük ligleri, şantajla ortadan kaldırmaya çalışanların her zaman karşısında olacağız. Bazıları, büyük kulüplerde görev aldığı için güç kendinde sanıyor. Takımlar arasındaki dengesizliği azaltmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Caferin, ayrıca 5 yıl içinde Avrupa futbolunda yeni planlamaya gideceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler
Aleksander Ceferin avrupa süper ligi uefa
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