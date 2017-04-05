Celtic zirvede, Kartal 15. sırada

Avrupa’da devam eden 20 ligde lider olan takımlarda en fazla puan ortalamasına sahip olan ekip, maç başına 2.86 puanla Celtic oldu. Süper Lig lideri Beşiktaş ise maç başına topladığı 2.23 puanla 15. sırada yer aldı.

Avrupa'da devam eden 20 ligin zirvesinde yer alan takımların maç başı puan ortalamasına göre Beşiktaş 15. sırada kendisine yer buldu.

Medipol Başakşehir'in 5 puan önünde lider durumda bulunan son şampiyon, geride kalan 26 haftada 58 puan topladı ve maç başına 2.23 puan kazandı. Geçen hafta Hearts deplasmanında 5-0 kazanarak şampiyonluğunu ilen eden İskoç ekibi Celtic ise Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. 30 lig maçında 28 galibiyet elde edip 2 maçta berabere kalan Celtic, maç başına topladığı 2.86 puanla, Avrupa'daki takımlar arasında en iyi ortalamaya sahip olan ekip oldu.

Luce ayrıldı, Shakhtar yine zirvede

Ukrayna Ligi'ni son yıllarda domine eden Shakhtar Donetsk, Lucescu'nun ayrılmasına karşın istikrarlı gidişatını sürdürüyor. Normal sezonu en yakın rakibinin 16 puan önünde kapatan Shakhtar, şampiyonluk grubuna da galibiyetle başladı. 23 maçta 63 puan toplayarak Ukrayna Ligi'nin zirvesinde yer alan Donetsk temsilcisi, 2.73'lük puan ortalamasıyla Celtic'ten sonra Avrupa'da en yüksek ortalamayı tutturan ekip oldu. Shakhtar Donetsk'i İsviçre Ligi lideri Basel 2.65'lik ortalamasıyla takip ederken, Hırvatistan Ligi lideri Rijeka 2.61'lik ortalamasıyla bu anlamda 4. sırada yer aldı.

Bayern Münih 9. sıraya geriledi

26 maçta 65 puan toplayan Bayern Münih, 2.50'lik ortalamasıyla Avrupa'nın en iyi 5. lideri konumundayken dün oynanan maçı kaybedince ortalaması 2.40'a düştü ve 9. sıraya geriledi.

İtalya Serie A lideri Juventus, Danimarka Ligi lideri Kopenhag ve Hollanda Ligi'nin zirvesinde yer alan Feyenoord, 2.46'lık puan ortalamasıyla 5. sırayı paylaşan ekipler oldu. 1 maçı eksik olmasına karşın Barcelona'nın 2 puan önünde yer alan Real Madrid de 2.42'lik puan ortalaması yakaladı. Portekiz Ligi lideri Benfica da Bayern Münih gibi 2.40 puan ortalamasına sahip.

Beşiktaş, 5 lig liderini geçti

Premier Lig'de 2.37 puan ortalamasıyla adım adım şampiyonluğa koşan Chelsea, Fransa Ligi lideri Monaco'yu 0.1 puan geride bıraktı. Paris Saint Germain'in 3 puan önünde bulunan Monaco, geride kalan 30 maçta 2.36 puan ortalaması tutturdu.

Monaco'yu, maç başına 2.28'lik ortalamayla Rusya Ligi lideri Spartak Moskova ve 2.27 puan ortalamasıyla Çek Cumhuriyeti Ligi lideri Plzen takip etti. 2.23 puan ortalamasıyla 15. sırada bulunan Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ı takip eden ekipler ise, 2.19 ortalamayla Yunanistan Ligi lideri Olympiakos, 2.18 ortalamayla Avusturya Ligi lideri Salzburg, 2.03 puan ortalaması yakalayan Belçika Ligi lideri Anderlecht, 1.96 ortalamaya sahip olan Romanya Ligi lideri Viitorul ve 1.92'lik ortalamayla bu anlamda son sırada bulunan Polonya Ligi lideri Jagiellonia oldu. Romanya Ligi lideri Viitorul ve Polonya Ligi lideri Jagiellonia, puan ortalaması olarak 2.00'nin altında kalan ekipler oldu.

Avrupa'daki 20 ligde zirvede bulunan takımlar ve puan ortalamaları şu şekilde:

İSKOÇYA PREMİER LİG

Celtic: 2.86

UKRAYNA LİGİ

Shakhtar Donetsk: 2.73

İSVİÇRE LİGİ

Basel: 2.65

HIRVATİSTAN LİGİ

Rijeka: 2.61

İTALYA SERİE A

Juventus: 2.46

DANİMARKA LİGİ

Kopenhag: 2.46

HOLLANDA LİGİ

Feyenoord: 2.46

İSPANYA LA LİGA

Real Madrid: 2.42

ALMANYA BUNDESLİGA

B.Münih: 2.40

PORTEKİZ LİGİ

Benfica: 2.40

İNGİLTERE PREMİER LİG

Chelsea: 2.37

FRANSA LİGUE 1

Monaco: 2.36

RUSYA LİGİ

Spartak Moskova: 2.28

ÇEK CUMHURİYETİ LİGİ

V.Plzen: 2.27

SPOR TOTO SÜPER LİG

Beşiktaş: 2.23

YUNANİSTAN LİGİ

Olympiakos: 2.19

AVUSTURYA LİGİ

Salzburg: 2.18

BELÇİKA LİGİ

Anderlecht: 2.03

ROMANYA LİGİ

Viitorul: 1.96

POLONYA LİGİ

Jagiellonia: 1.92