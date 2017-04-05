Cenk Tosun’un ilacı Trabzonspor maçı

Cumartesi günü deplasmandaki kritik randevuyu gözüne kestiren Cenk Tosun, ligde 5 maçtır süren gol orucuna, daha önce iki kez olduğu gibi yine bordo-mavililer karşısında son vermeyi hedefliyor.

AMK GAZETE

Avrupa Ligi'nde ve Ay-Yıldızlı formayla çıktığı son 4 maçta 5 kez ağları sarsan Cenk Tosun, Süper Lig'de ise Beşiktaş'ın Akhisar'ı 3-1 yendiği 21. hafta mücadelesinde 13. dakikada fileleri havalandırmasının ardından son 5 haftayı (G.Saray, Rize, Kayseri, Antalya, G.Birliği) 454 dakikalık gol hasretiyle boş geçti. Son 7 haftada ise takımına sadece bir sayı kazandırabildi. Buna rağmen krallık yarışının zirvesinde bulunan 25 yaşındaki milli forvet, yeni bir çıkış yakalamak için gözünü cumartesi günkü Trabzon deplasmanına çevirdi.

Daha önce iki gol orucunu Karadeniz ekibi karşısında bozan Cenk, Beşiktaş'a transfer olduğu 2014-15'in açılışında 1-0'la geçilen Mersin'e galibiyet sayısını kaydedip, bir sonraki ilk golünü 12. haftada Konya'da 3-0 kazanılan maçta bordo-mavililere atmıştı. Tosun Paşa, ilk 5 lig sınavındaki 5 golüyle fırtına gibi başladığı bu sezon ise 5. haftada 2-2'lik beraberliği sağladığı Vodafone Arena'daki G.Saray derbisinin ardından 4 hafta yaşadığı suskunluğa yine Trabzonspor önünde son verip 2-1'lik zaferin skorunu ilan etmişti.