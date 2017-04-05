Chelsea, Manchester City’ye şans tanımadı

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Londra ekibi Hazard’ın golleriyle rakibini 2-1 yenerek zorlu bir virajı daha geçti.
10. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Belçikalı yıldıza, konuk takım Agüero ile cevap verdi: 1-1. Golde kaleci Courtois büyük bir hataya imza attı. Dakikala 35’i gösterdiğinde Fernandinho’nun Pedro’ya yaptığı hareket penaltıya neden oldu. Eden Hazard beyaz noktanını başına geçerken, vuruşu kaleci Caballero kurtardı ancak seken topu tamamladı: 2-1.
İkinci yarıda skor değişmezken Chelsez 72 puana yükseldi. Manchester City ise 58 puanla 4. sırada yer aldı.
PREMIER LİG’DE GECENİN SONUÇLARI
Arsenal 3-0 West Ham
Hull City 4-2 Middlesbrough
Southampton 3-1 Crystal Palace
Swansea 1-3 Tottenham
Liverpool 2-2 Bournemouth