Chelsea, Manchester City’ye şans tanımadı

Lider Chelsea sahasında konuk ettiği Manchester City'yi 2-1 yenerek son 8 haftaya Tottenham'ın önünde 7 puan farkla girdi.

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Londra ekibi Hazard’ın golleriyle rakibini 2-1 yenerek zorlu bir virajı daha geçti.

10. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Belçikalı yıldıza, konuk takım Agüero ile cevap verdi: 1-1. Golde kaleci Courtois büyük bir hataya imza attı. Dakikala 35’i gösterdiğinde Fernandinho’nun Pedro’ya yaptığı hareket penaltıya neden oldu. Eden Hazard beyaz noktanını başına geçerken, vuruşu kaleci Caballero kurtardı ancak seken topu tamamladı: 2-1.

İkinci yarıda skor değişmezken Chelsez 72 puana yükseldi. Manchester City ise 58 puanla 4. sırada yer aldı.

PREMIER LİG’DE GECENİN SONUÇLARI

Arsenal 3-0 West Ham

Hull City 4-2 Middlesbrough

Southampton 3-1 Crystal Palace

Swansea 1-3 Tottenham

Liverpool 2-2 Bournemouth