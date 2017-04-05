Denizlispor’da Ali Tandoğan istifa etti

TFF 1'inci Lig'de son 9 maçta tek galibiyet alan Denizlispor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.

Daha önce 5 Mart’ta iç sahada alınan Samsunspor yenilgisi sonrası da istifasını açıklayan ancak yönetim kurulunun isteğiyle sözleşmesini 1 yıl uzatarak görevde kalan genç teknik adam, son Altınordu mağlubiyetinin ardından sürpriz şekilde yeşil siyahlılara veda etti. Tandoğan, sosyal medya hesabından Denizlispor’la sözleşmesini sonlandırdığını, gereken açıklamaları daha sonra yapacağını belirtti.

Tandoğan’ın Başkan Süleyman Urkay ve 3 yöneticiyle yaptığı görüşme sonrası veda kararı aldığı öğrenildi. Bazı yöneticilerin, Ali Tandoğan’la göreve devam edilmesi yönünde görüş bildirdiğini söyleyen Başkan Urkay, “Teknik direktörümüz bugün yaptığımız görüşmede takımda bir rehavet olduğunu, tüm çabalarına rağmen bu rehavetin sahadaki futbola ve sonuçlara yansıdığını söyleyip kan değişikliğine gidilmesi gerektiğini, bunun da kendi istifasıyla olacağını belirtti. Göreve devam etmesini istedim ama kabul etmedi. Kararının kesin olduğunu söyledi” dedi.

URKAY İSTEDİ İDDİASI

Denizlispor’da Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın istifasını Başkan Süleyman Urkay’ın istediği iddia edildi. Bazı yöneticilerin, kulübün kurumsal yönetilmediği ve alınan pek çok karardan haberdar edilmedikleri gerekçesiyle rahatsız oldukları öğrenildi. Tandoğan’ın yerine teknik direktörlük görevi için Alpay Özalan’nın gündeme alındığı belirtildi.