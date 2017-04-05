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Eczacıbaşı VitrA’da büyük kayıp

Fenerbahçe maçında sakatlanan ve ayağında çıkık tespit edilen Thaisa, CEV Şampiyonlar Ligi Final Four etabında forma giyemeyecek.
14:565 Nisan 2017
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Eczacıbaşı VitrA’da büyük kayıp

Fenerbahçe ile yapılan yarı-final rövanş maçının üçüncü setinde sakatlanan Eczacıbaşı’nın yıldız oyuncusu Thaisa’nın, 22-24 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Treviso kentinde yapılacak Final-Four karşılaşmalarında kesin olarak oynamayacağı açıklandı.

Ecacıbaşı Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yıldız oyuncumuz Thaisa Daher Pallesi’nin, yapılan MR ve bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri sonucunda, ayak bileğini tutan bağlarda zedelenme görülmüş olup, kıkırdaklarında çok az bir lezyon tespit edilmiştir. Oyuncuğumuzun bileğinin üç hafta boyunca atel alçı ile sabitleştirilerek dinlendirilmesi, sonrasında ayak bileği sabitleyici bot ile ve fizyoterapi uygulamasına başlanarak tedavisinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir cerrahi müdahale düşünülmemektedir.”

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