Euroleague’de son viraja girildi

30. haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Arena'da İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı ağırlayacak, Galatasaray Odebank ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak. Darüşşafaka Doğuş, Kızılyıldız'la kader maçına çıkarken, Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:
6 Nisan Perşembe
20.45 Fenerbahçe-Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg-Galatasaray Odeabank
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-Zalgiris Kaunas
7 Nisan Cuma
20.00 CSKA Moskova-Olympiakos
20.00 Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız
21.45 Olimpia Milano-UNICS Kazan
22.00 Real Madrid-Anadolu Efes