Fenerbahçe – Kayserispor saat kaçta hangi kanalda?

Kanarya, kupada ilk maçını 3-0 kazandığı Kayserispor’la bugün Kadıköy’de rövanşa çıkıyor. Saat 20.30’daki mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile bugün rövanşa çıkıyor. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla yarı finale yükselmek istiyor. Teknik Direktör Dirk Advocaat, Karabük'te tartıştığı Volkan Şen'i ilk 11'de oynatacak. Forvette Van Persie dinlendirilecek, ileri uçta Moussa Sow, görev yapacak.

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe – Kayserispor maçı ATV’den canlı olarak yayınlanacak.

Advocaat, şunları söyledi:

“Türkiye Kupası'nı kazanmak Avrupa bileti için önemli. Türkiye Kupası zaferiyle Avrupa Kupası biletini garanti altına almalıyız. İlk maçta avantajlı bir skor elde ettik ancak ciddiyeti elden bırakmamalıyız. Maça ilk maç 0-0 bitmiş gibi başlamalıyız.”

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Alper, Volkan Şen, Lens, Sow.

Kayserispor’un muhtemel 11’i: Ahamada, Hakan, Levent, Mabiala, Douglao, Rotman, Güray, Varela, Lawal, Deniz Türüç, Umut Bulut.