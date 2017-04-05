Fenerbahçe – Kayserispor saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile bugün rövanşa çıkıyor. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla yarı finale yükselmek istiyor. Teknik Direktör Dirk Advocaat, Karabük'te tartıştığı Volkan Şen'i ilk 11'de oynatacak. Forvette Van Persie dinlendirilecek, ileri uçta Moussa Sow, görev yapacak.
FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe – Kayserispor maçı ATV’den canlı olarak yayınlanacak.
Advocaat, şunları söyledi:
“Türkiye Kupası'nı kazanmak Avrupa bileti için önemli. Türkiye Kupası zaferiyle Avrupa Kupası biletini garanti altına almalıyız. İlk maçta avantajlı bir skor elde ettik ancak ciddiyeti elden bırakmamalıyız. Maça ilk maç 0-0 bitmiş gibi başlamalıyız.”
Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Alper, Volkan Şen, Lens, Sow.
Kayserispor’un muhtemel 11’i: Ahamada, Hakan, Levent, Mabiala, Douglao, Rotman, Güray, Varela, Lawal, Deniz Türüç, Umut Bulut.