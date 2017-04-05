Fenerbahçe o isimle yolları ayırıyor

Fenerbahçe, kiralık olarak forma giyen iki oyuncusunu yeniden kiralamak için tüm şartları zorlayacak. Sow’un durumu belirsiz, Karavaiev ile de yollar ayrılacak.

AMK GAZETE

Yönetim, takımda kiralık olarak forma giyen oyuncuları için de yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda kadro planlaması doğrultusunda kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, Moussa Sow ve Fabiano'yu yeni sezonda da kadroda tutmayı planlıyor. Sow'un durumu belirsizliğini korurken, 2 futbolcunun kalması için önemli mesafe katedildi.

Lens için Sunderland ile sezon başından beri yapılan görüşmeler olumlu gidiyor. Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istemesi sarı-lacivertlilerin işini kolaylaştırdı. Tapusu Porto'da olan Fabiano'nun son haftalardaki gösterdiği performans yönetimin, iştahını kabarttı. Portekiz kulübüyle aynı sözleşme detaylarıyla 1 yıllığına da kiralanması yakın.