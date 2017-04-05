Fikret Orman’dan anlamlı ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli çocukları ziyarette bulundu.

Beşiktaş’a olan sevgilerini anlatan video ile dikkatleri çeken ve sosyal medyada gündem olan olan çocukların çağrılarına cevap veren Orman ziyaret ettiği çocuklara yakın ilgi gösterdi. Küçük taraftarlar, siyah-beyazlı formalarla ve alkışlarla Orman’ı karşılarken bol bol forma ve şapkalarını imzalatarak fotoğraf çektirdiler.

Ziyaret esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade etti ve “Güzel bir gün geçirdik. Beşiktaşlılarla bir araya gelmek istedim. Burada olmaktan mutluyum.Beşiktaş böyle konulara duyarlı bir kulüp. Şahsen ben de duyarlıyım.”dedi.

Yeni projeler hakkında sorulan soruya “En kısa vadedeki proje şampiyonluk. Bu hafta tekerlekli sandalyede kazanmak istiyoruz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek.” diye cevap veren Fikret Orman Süleyman Seba’nın doğum gününü de kutladı ve “Süleyman Seba hem bizim için hem Türk sporu için önemli bir kişilik. Sosyal medyada da herkes kendisini hatırlamış. Çok mutlu olduk. Biz geçmişimizden güç alan bir camiayız” diye konuştu.