Fransa Futbol Federasyonu’ndan Beşiktaş’a ambargo!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Lyon'un maçını izlemek için harekete geçe siyah-beyazlı kulübe Fransa Futbol Federasyonu izin vermedi.

Fransa Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’e bu akşamki Metz – Lyon maçını izlemesi için izin vermedi. Siyah-beyazlı teknik ekip, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerini yerinde izlemek için Fransa’ya gitmeyi planlıyordu.

Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynayacak Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon’un maçını yerinde takip etmek için bugün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa’ya gitmek istedi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu’na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş Kulübü, ilginç bir şekilde ret cevabı aldı. Fransa Futbol Federasyonu, Metz – Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, Beşiktaş’a ret cevabı verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş de bunun üzerine bu akşam Fransa’ya gitmekten vazgeçmek zorunda kaldı.

Bu arada kulüpten alınan bilgiye göre, Lyon’un Beşiktaş’ın 3 maçını takip ettiği ve hem federasyon, hem de kulüp tarafından hiçbir zorluk çıkarılmadığı halde Fransa Futbol Federasyonu’nun böyle bir gerekçe öne sürmesi manidar karşılandı.

Fransa`nın yasağına Fikret Orman`dan ilk açıklama Fransa'da bu akşam oynanacak olan Metz - Lyon maçını izlemek isteyen Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Fransa Futbol Federasyonu'ndan izin çıkmadı. Orman, Metz yönetiminin olumsuz tavrının çok ayıp olduğunu ifade etti. Orman, “Bundan sonra girişimde bulunmanın manası yok” dedi. İlgili Haberi Oku