Fransa’nın yasağına Fikret Orman’dan ilk açıklama

Fransa’da bu akşam oynanacak olan Metz - Lyon maçını izlemek isteyen Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Fransa Futbol Federasyonu'ndan izin çıkmadı. Orman, Metz yönetiminin olumsuz tavrının çok ayıp olduğunu ifade etti. Orman, “Bundan sonra girişimde bulunmanın manası yok” dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'deki rakibi Lyon'un Metz deplasmanında boy göstereceği karşılaşmayı izlemek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş’e olumsuz yanıt verildi. Orman, kendilerine verilen ret cevabının çok ayıp olduğunu ifade etti. Fransa Futbol Federasyonu tarafından mücadelenin seyircisiz oynanmasına karar verilmesi nedeniyle Metz yönetiminin bu şekilde bir karar aldığını ifade ettiğini söyleyen Orman, “Seyircisiz maçlarda protokol tribününde takım yöneticileri akredite olarak girebiliyorlar. Basın mensuplarıyla birlikte bu kişiler karşılaşmayı takip edebilirler. Metz, federasyonun talimatını uyguluyoruz açıklamasını yaptı” diye konuştu.

“Servet Yardımcı'nın seçilmesinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz”

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fikret Orman, yapılanın çok ayıp olduğunu söyleyerek, “Metz yönetimi, bizim yapabileceğimiz bir şey yok dedi, federasyona başvurun dedi. Yapılan çok ayıp bir şey. Bizim maçlarımızı izleme isteği oluyor, biz de ağırlıyoruz. Takımların bundan etkileneceği bir durum yok ki. Televizyon yayını var zaten. UEFA yönetimine sayın Servet Yardımcı’nın seçilmesinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Metz-Lyon maçı oynanacak ve bu saatten sonra ne olursa olsun. Dinamo Kiev’le maç yaptık, geldi bir İskoç hakem bizi doğradı biçti, üst tura çıkmamıza engel oldu. Biz de yazımızı yazdık. UEFA karar verip bizi Şampiyonlar Ligi’ne mi gönderecek. Burada da Metz-Lyon maçı oynanacak bitecek, bundan sonrasında girişimde bulunmanın manası yok” ifadelerini kullandı.