Galatasaray, Bursa BŞB’ye set vermedi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Avrupa yorgunu iki takım Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray, Bursa'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj yakaladı.

CEV Kupası’nda altın setle elenen Galatasaray, Challenge Kupası finalisti Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında mücadeleye müthiş tempoda başladı. Cantone, Jack ve Leys’in smaçlarıyla yeşil beyazlı ekibe hücumlarda nefes dahi aldırtmayan Galatasaray seti açık farkla 25-9 kazandı.

İkinci sette Fatma’nın oyuna girmesiyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ile başa baş bir oyun ortaya koydu. Yeşil beyazlılar her iki teknik molayı önde geçmesine karşın, Galatasaray, tecrübeli isimleri Aslı, Jack ve Leys ile 22-22’den sonra üstünlüğü ele geçirdi ve seti 25-22 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Üçüncü set yine karşılıklı sayılarla geçti. Maça iyi konsantre olan Galatasaray, Jack, Aslı, Centoni’nin sayılarıyla arayı açtı ve seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Maçın en çok sayı alan oyuncusu Galatasaray’dan Leys (16) olurken, onu Bursa Büyükşehir’den Joyce (14) takip etti. Sarı kırmızılılarda Jack (9),Centoni (9) Aslı ve Güldeniz (8)’er sayı ile katkı sağladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 7 Nisan Cuma günü saat 19.00’de oynanacak. Galatasaray maçı 3-0 veya 3-1, 3-2 kazanırsa yarı finalde Vakıfbank’ın rakibi olacak. 3-0 Bursa ekibinin kazanması halinde yarı finale çıkacak takımı altın set belirleyecek.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yaren, İpek, Özge, Joyce, İvana, Dora (Aylin, Ceren/libero, Nikalina, Merve, Fatma, Nuran)

GALATASARAY: Jack, Leys, Aslı, Güldeniz, Gamze, Centoni (Nihan/libero, Ada, Nursevil, Ruseva)

SETLER: 9-25, 22-25, 20-25

SÜRE: 77 Dakika (19, 29, 28)