Garry Rodrigues’in Şampiyonlar Ligi heyecanı

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, "Lig'i kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika olacak" dedi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Garry Rodrigues, Feyenoord altyapısında oynarken çok küçük ve zayıf olduğunu belirterek, “Feyenoord altyapısında her sene başında takımda kalıp kalmayacağınız size bildiriliyor. 16-17 yaşlarında takımından ayrılmamı söylediler. U18 takımında oynayacak kadar güçlü değildim. 20 yaşında fiziksel olarak gelişim gösterdim. Sonunda Galatasaray’a kadar geldim” dedi.

“İspanya büyük fırsattı”

Bulgaristan’a gitmeyi tercih ettiği dönemde Levski Sofia'nın çok iyi bir takım olduğunu belirten Rodrigues, “Bu kararımdan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Bulgaristan’da sadece bir sene kaldım. İyi de bir sezon geçirdim. Çok sayıda gol attım. Bulgaristan Ligi’nden sonra İspanya’ya gitmek çok farklı hissettirdi. Kolay değildi. Beni transfer etmek istediklerinde kabul ettim. Büyük bir fırsattı” şeklinde konuştu.

“PAOK iyi bir deneyimdi”

Rodriguez, Galatasaray’a gelene kadar oynadığı en büyük takımın Yunan ekibi PAOK olduğunu ifade ederek, “Hem insan olarak hem de futbolcu olarak gelişimime büyük katkı sağladı. Orada oynamaktan ve bana bu fırsatı sunduklarından dolayı çok mutluydum. Ayrıca Yunan halkı ve taraftarlarımız tarafından da çok seviliyordum. Harika bir deneyimdi. Bugünümü onlara borçluyum. Şimdi bunu Galatasaray’da devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.Mücadele etmeyi sevdiği için Galatasaray'da olduğunu aktaran 26 yaşındaki oyuncu, “Hiçbir zaman pes etmem. Maç içinde ya da dışında fark etmeksizin sonuna kadar mücadele ederim. Karakterimin en güçlü yanı herhalde bu. Galatasaray'da olma nedenim de bu” açıklamasını yaptı.

“Tudor'un takımında çok çalışmalısınız”

Teknik Direktör Igor Tudor ile daha önce de çalıştıklarını söyleyen Garry Rodrigues, “İlk senemde Igor Tudor ile PAOK'ta beraberdik. Futbol mantalitesinde ‘durmak' diye bir kavram yok. Onun takımında sürekli çok çalışmalısınız. Çok profesyonel biri. Aynı zamanda genç olduğu için de kazanmaya çok aç. İyi bir karaktere sahip. Onun hakkında konuşmak için tanımanız gerekiyor. İyi bir insan. Kendisiyle hiçbir zaman problem yaşamadım. Beni de sevdiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Dikkatimi bu konulara vermiyorum”

Rodrigues, takım arkadaşı Bruma hakkında da konuşarak şu ifadelere yer verdi:

“Buraya geldikten sonra Bruma ile karşılaştırıldım. İnternette pek çok yorum gördüm ama dikkatimi bu konulara vermiyorum. Dünyada bizim gibi oynayan pek çok oyuncu var. Bu nedenle karşılaştırmaları anlayabiliyorum. Bruma ile de iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de Portekizce konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanların takımda olması çok iyi. Aramızda tabii ki de sorun yok. İyi arkadaşız.”

“Daha çok odaklanmalıyım”

Son pasları daha iyi vermesi gerektiğini düşünen Garry Rodrigues, “Sol açıkta oynamayı seviyorum. Fakat pozisyonlar o kadar da önemli değil. PAOK'ta Igor Tudor'un sisteminde 5'linin sağında da birkaç ay oynadım. Tüm kanat bana emanetti. Çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Halen geliştirmem gereken çok yanım var ama önce son pasları daha iyi vermem lazım. Benden daha rahat pozisyondaki arkadaşımı bulmak için daha çok odaklanmalıyım. Bu nedenle pek çok asisti kaçırıyorum” şeklinde konuştu.

“Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika olacak”

Garry, sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Birinci önceliğim burada şampiyonluk kazanmak. Kariyerimdeki en büyük başarı olacak. Eğer bu 4 senede daha iyi bir futbolcu olup Galatasaray ile pek çok şeyi başarırsam kariyerimde bir sonraki adımı atmayı umut ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadım. Ligi kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika olacak.”