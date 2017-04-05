Hamza Hamzaoğlu iddialı konuştu

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İnşallah Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de son 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen Osmanlıspor, kötü gidişe dur demek istiyor. Ligde artık kolay maçın olmadığını belirten Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Her ne kadar geldiğimiz günden beri antrenmanlar verimli ve iyi geçiyor olsa da maça bunu yansıtamadık. İnşallah Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz” dedi.

Osmanlıspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. 6 farklı etapta yer alan istasyonlarda gruplar halinde çabukluk ve kuvvete yönelik çalışma gerçekleştiren başkent temsilcisinde, tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Ndiaye takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra fizyoterapist nezaretinde çalıştı.

Hamzaoğlu: “Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz”

Geçtiğimiz hafta Gaziantepspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendiren Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Takımı iyi bulduğumu söyleyemem ama görmüş olduğumuz şeyler aslında çok da sürpriz olan şeyler değildi. Sadece performans olarak biraz daha iyisini görebilirim diye umut ediyordum. Bazı hatalar yapıldı; duruş, pozisyon hataları yapıldı. Onları da pek beklediğimi söyleyemeyeceğim ama normal şeyler bunlar. Çünkü haftalardır süre gelen kötü gidişat var, bunun takım üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler var. Her ne kadar geldiğimiz günden beri antrenmanlar verimli ve iyi geçiyor olsa da maça bunu yansıtamadık ama bu ilk maç için çok normal diye düşünüyorum. İnşallah, Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz. Ondan sonra da artık kısa sürede toparlanıp, çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Takımın motivasyonu oldukça iyi”

Motivasyon anlamında takımda yaşanan sıkıntılara ilişkin konuşan Hamzaoğlu, bunların normal olduğunu ve her takımın yaşayabileceği bir süreç olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Özellikle çok kısa sürede başarıları yakalamış ve bu tür zorlu maçlar periyoduna alışık olmayan takım için çok normal bir süreç bu. 48 tane maç oynamış bir takım var şu anda. Normalde diğer kulüplerin çoğu bu kadar maç oynadıktan sonra tatile çıkıyor. Tabii ki zaman alacak biraz ama şu anda takımın motivasyonu oldukça iyi. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Bunu maça da en kısa sürede yansıtacağımızı ümit ediyorum. Biraz zamana ihtiyacımız olacak gibi görünüyor ama bu zamanı biz mümkün olduğunca kısaltacağız. Çünkü oyuncularımız her şeyin farkında, bilincinde. Zaten iyi bir takım, iyi bir kadro var elimizde. Sadece çok maç oynamış olmanın ve olumsuz sonuçlar almış olmanın olumsuz etkisini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Onu da atacağız gibi görünüyor.”

“Kolay maç yok artık”

Üst üste Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları karşılamalara ilişkin konuşan Hamzaoğlu, “Kolay maç yok artık. Bundan sonra her maç zor geçecek. Biz de tabii bir an önce puanlar alıp biraz daha yukarı çıkıp, daha rahat hareket etmek istiyoruz. Amacımız bu ama rakiplerimizin de kolay olmadığını biliyoruz. Çıkışta olan takımlar, amacı olan, hedefi olan takımlar var. Aşağıdan kurtulmaya çalışan takımlarla oynayacağız ilk başta. Daha sonra da yukarıyı hedefleyen takımlarla da oynayacağız. Dolayısıyla bütün maçlarımız zor. Bizim de hedef koyup üzerimizden bu olumsuz toprağı, etkiyi atıp yeni hedeflere doğru yol almamız gerekiyor. Bunların içinde tabii sadece sıralamadaki yer önemli değil, oyunda ortaya koyduğumuz mücadele de bir hedeftir. Dolayısıyla daha iyisini yapmak da bir hedeftir. Biz de öncelikle bunları hedefleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı devam eden Ndiaye'nin durumuna hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, oyuncunun bu hafta sonu da oynamasının zor göründüğünü belirterek, hem özel çalışmalarının hem de tedavilerinin devam ettiğini, lige verilecek arada Ndiaye'nin takıma katılacağı düşüncesinde olduklarını söyledi.

Çürüksu: “Takımda güzel bir hava oluştu”

Osmanlıspor takım kaptanı Numan Çürüksu, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın gidişine üzüldüklerini belirterek, “Birlikte birçok başarıya imza atmıştık. Fakat kötü gidişlerde Türk ve dünya futbolunda bu var. Öncelikle teknik direktörler ayrılıyor. Normal diye karşılıyoruz artık” şeklinde konuştu. Yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hakkında da konuşan Çürüksu, Hamzaoğlu'nun takımda güzel bir hava oluşturduğunu, antrenmanların neşeli geçtiğini söyledi. Çürüksu, “Artık keyifli antrenmanlarımızı müsabakalara yansıtmamız gerektiğini düşünüyoruz. En kısa zamanda da bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayserispor maçı çıkış maçımız olacak”

Son 10 haftada bir galibiyet alınamamasının hatırlatılması üzerine Çürüksu, “Kesinle bu düşüşe son vermek için çalışıyoruz. Kayserispor maçında bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Çok uzun zamandır takımımız bir mücadele içinde. Zaman zaman üç kulvarda yarıştı bu takım. haliyle yorgunluk olmuş olabilir, yılgınlık olmuş olabilir ama bunun süresinin olduğunu düşünüyoruz. Kayserispor maçının artık Osmanlıspor'un çıkış maçı olduğunu düşünüyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

“Böyle bir paniğimiz yok”

Alt sıralara yaklaşıldığı için takımda bir telaşın olup olmadığı yönündeki soruyu da cevaplayan Çürüksu, şunları kaydetti:

“Böyle bir paniğimiz yok. Nedeni; kendimize güveniyoruz. Tabii ki rakiplerimiz ciddi rakipler ama ben bir futbol kulübünün iddiasının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu gerek yukarıya oynamak, gerekse aşağıdan kurtulmak. Bu bizim ihtiyacımız olan bir hedef. Sonuçta Osmanlıspor Kulübü kaliteli bir kulüp, kaliteli bir takıma sahibiz. Bunun için mücadele edeceğiz ve hak ettiğimiz yerlere ulaşmaya çalışacağız.”Takımın motivasyon sıkıntısı olmadığını söyleyen Çürüksu, “Artık bir hedefimiz var. Alt sıralardan kurutulma gibi bir hedefimiz var. Artık motivasyon sebebimiz var. Motive olup bu maçları iyi geçeceğiz. Artık bütün maçlarımız zor. Hepsine aynı gözle bakıyoruz. Hepsinden iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.