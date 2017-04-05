İşte Avrupa’nın en gaddar futbol takımı!

Canelas 2010 isimli Portekiz Kulübü öylesine gaddar bir futbol oynuyor ki, takımlar karşısına çıkmak yerine ceza ödemeyi tercih ediyorlar. Son olarak Marco Gonçalves isimli futbolcu, hakemin kafasına diz attı ve futboldan ömür boyu men edildi.

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010, oynadığı futboldan çok disiplin dışı hareketleriyle gündeme geliyor. Takımın oyuncularından Marco Gonçalves,bir lig maçında kararını beğenmediği müsabaka hakeminin kafasına diz attı. Gonçalves futboldan ömür boyu men edildi.

Kırmızı kart kararına sinirlenip, hakeme saldıran Gonçalves maç sonunda, “Ona vurduğumu hatırlamıyorum. Beni ittirdi. Bana diz attın diyorsun, belki de doğrudur. Eğer öyleyse hakemden ve onun ailesinden özür dilerim” diye konuştu.

Bu ifadeler profesyonellik dışı harekette bulunan futbolcuyu kurtaramadı. Canales 2010 kulübü hakemden yana tavır takındı ve Gonçalves futboldan ömür boyu uzaklaştırıldı.

KULÜPLER KARŞILARINA ÇIKMAKTAN KORKUYOR

Rakipleri, Canelas'la maç yapmaktan kaçınırken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alıyor. Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas'lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gözler önüne seriyor.

Oyuncularının çoğu, FC Porto'nun ‘Ultras' taraftar grubu üyesi olan Mavi-Beyazlı ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldı.

İşte Avrupa'nın en gaddar futbol takımı! paylaşan: Sozcu