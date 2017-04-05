İtiraz, olay yoksa hakem başarılıdır!

Beşiktaş-Gençlerbirliği müsabakasında uğurlu hakem Serkan Çınar görevinden çıkardığı vazifeyle, başarıyla tamamladı maçı. Akhisar-Başakşehir randevusunda hakem Mete Kalkavan başarılı yönetim gösterdi. Karabük-Fenerbahçe karşılaşmasında, Bülent Yıldırım aslında iyi götürdü ve bitirdi maçı. Ancak bir tartışmalı pozisyon vardı. Kajer'in Karabüklü oyuncuyla beraber havadayken rakibinin kafasından gelen topa açık olan kolu ile bir müdahalesi var ama öncesinde de beraber yükseldiği Karabüklü futbolcunun kolunu Kajer'in omzuna, basarak faul yapması söz konusu.

Sanırım olanları görmedin ama oyunu devam ettirmen doğru oldu sevgili Bülent. Öyle bir duruma geldik, getirildik ki, futbolcu topa kafa vurmaya asker gibi ‘hazır ol'da çıkacak! Neleri izah ediyoruz artık! Kılı, tüyü aramamak gerekir bu tür pozisyonlarda. Rize-Trabzon maçında H.Umut Meler'in, Kweuke'nin Trabzon ceza alanında ayağına, bacağına darbeye, Trabzonlu oyuncunun kendi ceza alanında topu kolu, eli ile oynamasına kayıtsız kalması, Trabzon'un golüne neden olan Rizeli oyuncunun kaleciye pasında uyumayıp, oyuna dalmayıp çok iyi bir şekilde yakalaması oyunun hakem açısından özetiydi. Yeni trend, mağlup olan Rize'nin sesi çıkmayınca, olay da olmayınca hakem başarılı sayılıyor. Konya-Bursa mücadelesinde evladım Ali Palabıyık şanslıydı! Bursalı oyuncunun faulle aldığı top, Konya'nın ofsayt atağı Allah'tan gol olmadı da maç sorunsuz bitti.

Alanya-Kasımpaşa maçında Hüseyin Göçek evladım, rakip ceza alanında kafaya çıkan Kasımpaşalı oyuncuya yapılan itme var ama senden tık yok. Alanya'nın attığı birinci gole Kasımpaşalı oyuncular el itirazında bulunuyorlar da görecek halde, yerde değilsin Göçek! Oyuncunun arkasında kalmışsın, tamamen perdelenmişsin. Alanyalı oyuncular kaç pozisyonda topla elleri, kolları ile sanki sahada harmandalı oynadılar farkında mısın?

Maç oynanırken aklın fikrin koşmada, sahada yanlış yerlere koşup, iyi yer alamıyorsun, kendinden geçiyorsun koşarken. Dedim ya şimdi moda maç itirazsız, olaysız ise hakem başarılıdır! Antalya-Kayseri müsabakasında Fırat Aydınus, evladım o karışıklıkta belli ki ambale olmuşsun. Antalyalı oyuncuyu fazladan kızartmışsın iyi olmamış.

Kayserili oyuncunun kendi ceza alanında topu elle oynamasını görmeyip Antalya'nın penaltısını da çöp yapmışsın evladım. Osmanlı-Gaziantep buluşmasında Halis Özkahya, bıkkındı, durgundu, yorgundu ama yine de iyigötürdü maçı aferin Özkahya'ya. Galatasaray-Adana karşılaşmasını Y.Kemal Uğurlu çok iyi yönetti, maçı çomaklamadı, artık iyi bir hakem kazandı futbolumuz diyebiliriz.